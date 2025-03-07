Meri meydan okudu: Cesur fotoğrafına beğeni yağdı

Instagram fenomeni ve eski MasterChef yarışmacısı Meri Goldašić, tatil yaptığı Mauritus’tan doğal fotoğraflar paylaşarak takipçilerine samimi bir mesaj verdi. Eleştirmenlere meydan okuyan Goldašić, kilo verme sürecinden bahsederek sağlıklı yaşam konusunda önemli noktalara değindi.

ÖZGÜVEN DOLU PAYLAŞIM

Meri Goldašić, Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğraflarına cesur bir açıklama ekledi. “Kimse bu fotoğrafları istemedi ama paylaşmak istedim. Yanlış insanlar bunu görünce rahatsız olacak. Sormak istiyorum, beni Ozempic kullanmakla suçlayanlar nerede? Kendimi Christina Aguilera’ya benzetemiyorum” diyerek takipçilerine seslendi.

Ünlü fenomen, kilo verme sürecinin bir buçuk yıldır devam ettiğini belirterek, bedenini sevdiğini ve doğallığını koruduğunu söyledi. “Karnımda iki harika varlık büyüdü. Yaz yaklaşıyor ve kimse kendini aç bırakmak zorunda değil. Çünkü cilt sarkar ve sonuç istediğiniz gibi olmaz. Sabır en önemli nokta, keyif alın, zorla yapılan şeyler hiçbir zaman sürdürülebilir değildir” ifadelerini kullandı.

KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATTI

Meri Goldašić, yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ettiğini ve duygusal olarak yemeğe sığındığını açıkladı. Ancak, yaşam tarzını değiştirmeye karar vererek 88 kilodan 65 kiloya düştüğünü söyledi. “Bugün bile kalori hesaplıyorum çünkü geçmişten gelen yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle hâlâ yeterince iyi bilince sahip değilim. Kilo verdikten sonra bile aşırıya kaçtığınızı düşünebiliyorsunuz, ama önemli olan dengeyi sağlamak” dedi.

SERT YORUMLARA NET YANIT

Sosyal medyada sık sık eleştiriler alan Goldašić, kendisine yöneltilen olumsuz yorumlardan birine de doğrudan yanıt verdi. “Bir takipçim ‘kalçan düşmüş’ diye yazmış. Ben de ona, ‘Düşen kalça olsun, IQ olmasın, yoksa başka kadınlara böyle yorumlar yapardım’ dedim” diyerek duruşunu gösterdi.

Meri Goldašić, sağlıklı yaşam konusunda daha fazla insanı bilinçlendirmek istediğini ve doğal bedenini olduğu gibi kabul ettiğini vurgulayarak takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.