Meriç Aral ve Serkan Keskin’in oğulları dünyaya geldi: Adı Güneş!

Oyuncu Meriç Aral, 5 yıllık sevgilisi ve meslektaşı Serkan Keskin ile geçen Eylül’de evlendi.

Etiler’de yakınlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi geldi.

Bebeğinin erkek olduğunu açıklayan Aral (36), hamilelik sürecindeki heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü çiftten sevindirici haber geldi. Meriç Aral ile Serkan Keskin oğullarına kavuştu.

İlk kez anne-baba olan oyuncu çift, bebeklerine Güneş adını verdi.

“BİZE SÜRPRİZ YAPTI”

Doğum sürecini anlatan Keskin, “Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00’te operasyon olacaktı ama sabah 06.00’da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum gerçekleşti. Meriç’le birlikte ben de ameliyattaydım. İnanılmaz bir deneyim.” dedi.

“SİYAH VE GÜR SAÇLARI VAR”

Oğlunun 3 buçuk kilo ve 50 santimetre doğduğunu belirten ünlü oyuncu, “Siyah ve gür saçları var.” dedi.

Eşi Meriç Aral’ın sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Keskin, “Tarif edilemez bir duygu, şu an buradayım ama hemen yanına dönmek istiyorum.” diye konuştu.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral, Türk oyuncu ve avukattır. 17 Kasım 1988’de İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasına rağmen oyunculuğa yöneldi.

Kariyerine 2012’de “Sultan” dizisiyle başladı, ancak asıl çıkışını 2015’te “Medcezir” dizisindeki Hale karakteriyle yaptı.

Ardından “Yüksek Sosyete”, “Söz” ve “Kırmızı Oda” gibi popüler dizilerde rol aldı. Netflix’te yayınlanan “Aşk 101” dizisindeki Burcu karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin, Türk oyuncu, yönetmen ve tiyatrocudur. 25 Kasım 1977’de İzmit’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyerine tiyatroyla başladı; Semaver Kumpanya’nın kurucularından biridir. “Behzat Ç.” dizisindeki Amir karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

“Muhteşem Yüzyıl”, “Leyla ile Mecnun” ve “Masum” gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada “Yeraltı”, “Kelebekler” ve “Kuzgun” gibi filmlerdeki performanslarıyla övgü topladı.