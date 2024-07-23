Meriç Nehri’nde boğulan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre, Meriç Nehri’nin kıyısına gelen dört kişilik arkadaş grubundan 14 yaşındaki Sanem Yağmur Demir’in ayağı kayarak nehre düştü. Sanem’in suda çırpındığını gören 18 yaşındaki Mert Tutuşturan da arkadaşını kurtarmak için nehre atladı. Arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer çocuklar, çığlık atıp yardım çağrısında bulundu.

Gençlerin feryatlarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri nehrin yüzeyinde zodyak botla arama çalışması gerçekleştirdi. Su yüzeyinde yapılan aramada sonuç alınamayınca Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden ekipler de arama çalışmalarına destek verdi.

Dalgıçların yaptığı aramada Demir ile Tutuşturan’ın cansız bedenleri bulunarak, kıyıya çıkarıldı.

Gençlerin cansız bedenlerinin sudan çıkarıldığını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların feryatları yürekleri dağladı. Demir ile Tutuşturan’ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.