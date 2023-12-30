Merih Demiral: Allah belanızı versin

Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral: Allah belanızı versin
Milli futbolcu Melih Demirel, Süper Kupa nedeniyle eleştirilmesine sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi.

Sosyal medyada yaşanan skandalla ilgili paylaşımda bulunmadığı için eleştirilen Merih, "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına da şu cevabı verdi:

"Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin."

Son Haberler
Açıklama Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Hesaplara yattı Ekonomi
Açıklama Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Hesaplara yattı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3 gün sonra geliyor. Beşiktaş'tan flaş karar Spor
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 3 gün sonra geliyor. Beşiktaş'tan flaş karar
Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Gecenin fotoğrafı Sabiha Gökçen’den geldi Gündem
Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Gecenin fotoğrafı Sabiha Gökçen’den geldi
Jandarma baskın yaptı. 124 farklı cins kuş yakalandı Gündem
Jandarma baskın yaptı. 124 farklı cins kuş yakalandı
Yeni asgari ücretin öpücükleri art arda geliyor. 2024 daha gelmedi ama 2 ilde ekmeğe zam geldi Gündem
Yeni asgari ücretin öpücükleri art arda geliyor. 2024 daha gelmedi ama 2 ilde ekmeğe zam geldi
Dünya'ya yaklaşıyor. 2 gün içinde patlayacak Bilim
Dünya'ya yaklaşıyor. 2 gün içinde patlayacak
Kız arkadaşı ile yolda yürürken bıçaklandı Gündem
Kız arkadaşı ile yolda yürürken bıçaklandı