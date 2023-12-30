Merih Demiral: Allah belanızı versin

Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi.

Sosyal medyada yaşanan skandalla ilgili paylaşımda bulunmadığı için eleştirilen Merih, "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına da şu cevabı verdi:

"Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin."