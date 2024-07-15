Merih Demiral Almanya'yı karıştırdı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın "Bozkurt" işaretli gol sevincinin yankıları sürerken, Almanya'da dikkat çeken bir karar alındı.

Almanya'nın Bremen şehrinde, okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan "Sessiz tilki" işareti, "Bozkurt" işaretine benzediği gerekçesiyle yasaklandı.

Öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocukları 'gürültü yapmayın' diye uyarmak için kullandıkları bu işaretin, 'Bozkurt' işareti ile karıştırılabileceği ve artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Bremen eyaletinde kullanılmayacağı açıklandı.

Bremenli Alman ailelerin uzun süredir bu işaretin kaldırılmasını talep ettiği de belirtildi. Bremen'deki yasak, Almanya'da daha geniş çaplı bir tartışmaya işaret ediyor.

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, geçtiğimiz hafta ilkokul ve anaokulu öğretmenlerini işaretin kullanımında daha fazla hassasiyet göstermeye çağırdı. Düll, 'çocukları sessiz olmaya teşvik etmenin başka yolları da olduğunu' söyledi.

MERİH UEFA'DAN CEZA ALMIŞTI

A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevincini paylaştığı 'Bozkurt' işareti tartışmaları sonrasında, etik dışı hareket gerekçesiyle UEFA'dan iki maç men cezası almıştı.