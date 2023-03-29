Merih Demiral'a İtalya devi talip oldu

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile kulüp futbolunda da takım arkadaşı olabilir.

SKRİNİAR'IN YERİNİ O DOLDURACAK

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; stoper Milan Skriniar ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin devamında, Inter'in Atalanta yöneticileri ile bu transfer için görüştüğü bilgisi de yer alıyor.

Kulüp yetkililerinin, 25 yaşındaki oyuncunun potansiyelinden çok etkilendiği ve Skriniar'ın yerini doldurmak için doğru ismin Hakan Çalhanoğlu ile aynı milletten olan Merih Demiral olduğu iddia edildi.

Bu sezon Merih Demiral, 22 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.