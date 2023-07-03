Merih Demiral Fenerbahçe'de oynamak için tek şartını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Merih Demiral transferinde detaylar da netleşiyor.

Başkan Ali Koç'un daha sonra da İsmail Kartal'ın arayıp, Fenerbahçe'ye davet ettiği Merih Demiral karar vermek için menajeriyle görüştü.

İtalyan basını Merih için Inter iddiasını gündeme getirse de İngiliz basını Nottingham Forest'in yıldız futbolcuya resmen talip olduğunu yazdı.

İngilizlerin Merih'in kulübü Atalanta ile görüştüğü ortaya çıktı.

Merih'in Inter'den teklif gelmesi durumunda İtalya'da kalacağı öğrenildi.

Merih Avrupa'nın üst düzey 5 liginden birisinden Avrupa Kupaları'nda oynayacak bir takımdan teklif gelirse kabul edecek.

Ancak bunun dışında bir gelişme yaşanırsa Merih 1 sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek.