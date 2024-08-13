Merih Demiral'ın heykeli dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) “bozkurt” işareti nedeniyle UEFA’nın 2 maç ceza verdiği Merih Demiral hakkında flaş bir karar aldı.

MERİH DEMİRAL'IN HEYKELİ DİKİLECEK

Ağustos ayı meclis toplantısında önergeleri görüşmeye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesi hakkında MHP’nin yaptığı teklifi oybirliği ile kabul etti.

Teklifin önümüzdeki günlerde komisyondan da geçerek heykel çalışmalarına başlanması bekleniyor.

KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İPTAL EDİLDİ

Söz konusu toplantıda ayrıca İzmir ve İsrail'in başkenti Tel Aviv arasındaki kardeş şehir protokolü yine oybirliği ile iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

A Milli Erkek Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya ile oynadığı son 16 turu maçında 2 gol atıp maçın kahramanı haline gelen Merih Demiral mücadelenin ardından sevincini “bozkurt” işareti yaparak göstermişti.

Almanya’nın yaptığı baskılar sonrası harekete geçen UEFA milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatmıştı.

Merih Demiral’ın ve TFF’nin savunmasını bile okumayan UEFA skandal bir kararla oyuncumuza 2 maç ceza vermişti.