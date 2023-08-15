Merih Demiral'ın yeni takımında ne kadar para kazanacağı belli oldu. Rekor kıracak

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu belirtildi.

Al Ahli'nin Atalanta'ya 20 milyon euro bonervis parası ödeyeceği belirtilirken, Merih Demiral'ın yıllık kazancı da belli oldu.

3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Merih'in her yıl için 11 milyon euro alacağı öğrenildi.

Böylece Merih, en çok kazanan Türk futbolcusu olma rekorunu eline geçirmiş olacak.

Al Ahli, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.