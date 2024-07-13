Merkel bira içti domuz eti yedi ama hiçbir Almanın hakkını yemedi

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, 2021 yılında görevine veda etti. 2005 yılında ilk kez başbakan olan Merkel, Almanya’yı 16 sene boyunca yönetti.

Merkel görevinin bıraktığında birçok kesim tarafından oldukça başarılı bulunurken Alman kasasını da dolu olarak teslim etti. Almanya Merkel döneminde Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olarak güçlü bir ekonomik büyüme ve istikrar gösterdi. Özellikle 2008 küresel ekonomik krizi sırasında Almanya'nın ekonomik dayanıklılığı, Merkel'in liderliği altında güçlü bir şekilde korundu.

Merkel'in ekonomi politikaları, mali disiplini ve bütçe dengesini koruma üzerine odaklandı. Almanya, Merkel döneminde genellikle bütçe açığını kontrol altında tuttu ve kamu borçlarını sınırlı seviyelerde tutmayı başardı. Merkel'in ekonomi politikaları, istihdam piyasasının güçlü kalmasını ve işsizlik oranlarının düşük seviyelerde kalmasını sağladı.

Angela Merkel'in ekonomi yönetimi, sadece Almanya için değil, Avrupa'nın genel ekonomik dengesi ve istikrarı için de belirleyici oldu. Politika kararları genellikle uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği gözetmiş ve Almanya'yı küresel ekonomik sahnede güçlü bir konuma getirdi.

Merkel, 2010'lu yıllarda Avrupa Birliği'nin borç krizleri ve mülteci krizi gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı dönemde özellikle mülteci krizi sırasında sergilediği yönetim tarzı ve insani yaklaşımı, uluslararası alanda takdir topladı.

Merkel, ayrıca çevre ve iklim değişikliği konularında da önemli adımlar attı. Almanya'nın yenilenebilir enerji politikalarını desteklemesi ve Paris İklim Anlaşması'na liderlik etmesi, Merkel'in çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularındaki etkinliğini gösterdi.