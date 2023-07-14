Merkez Bankası açıkladı. dolar, faiz ve enflasyon ne olacak

Merkez Bankası'nın temmuz ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı. dolar, faiz ve enflasyon ne olacak

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası, Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. Ankete göre, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43.82 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken bu anket döneminde yüzde 43,82'ye yükseldi.

POLİTİKA FAİZİ

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentileri yüzde 19,17'ye çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 28,46'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre, yıl sonucu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 31.42 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi 26.18 lira, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 28.99 TL olmuştu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu
anket döneminde yüzde 43,82 oldu. TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65
iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde
sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,13 iken, bu anket döneminde yüzde 18,94 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,17 olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

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