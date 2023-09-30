Merkez Bankası açıkladı. Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası'nın politika faizini üst üste ikinci kez artırmasının ardından mevduat faizleri son 20 yılın zirvesine ulaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası açıkladı. Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası'nın politika faizini üst üste iki kez artırması nedeniyle mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. TCMB'nin 22 Eylül haftası için yayınladığı verilere göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 42,7 düzeyine yükseldi. Böylece mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

BANKALARDA MEVDUAT ARTTI

Bankacılık sektöründeki bankalar arası dahil toplam mevduatta, 22 Eylül haftasında 120,6 milyar TL artış kaydedildi.

MEVDUAT FAİZİ TİCARİ KREDİ FAİZİNİ AŞTI

Son artışla birlikte mevduat faizleri, ticari kredi faizlerini geçti. 22 Eylül haftasında ortalama ticari kredi faizi yüzde 42,2 seviyesindeyken, mevduat faizlerinde bu oran yüzde 42,7'ydi.

İlgili Haberler
Mevduat faiz oranlarında büyük rekor!
Özel bankalar vitesi beşe taktı! Kur Korumalı Mevduat'tan çıkana inanılmaz faiz
Kredi faiz oranları ve mevduat faizinde rekor! 21 yıldır ilk kez böylesi oldu
Banka mevduat faizleri zirve yaptı: Parasını yatıranlar bir ayda köşeyi dönecek
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar Magazin
Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı Gündem
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı
Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin düğününe katıldı Yaşam
Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin düğününe katıldı
Uzmanlar borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 20 hisse... Ekonomi
Uzmanlar borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 20 hisse...
Emeklinin içler acısı halinin özeti bu cümle: Çocuklar olmasa acımızdan ölüyoruz Gündem
Emeklinin içler acısı halinin özeti bu cümle: Çocuklar olmasa acımızdan ölüyoruz
Öğretmenler Meclis'e yürüyecek Gündem
Öğretmenler Meclis'e yürüyecek