Merkez Bankası açıkladı. Mevduat faizi son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası'nın politika faizini üst üste iki kez artırması nedeniyle mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. TCMB'nin 22 Eylül haftası için yayınladığı verilere göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 42,7 düzeyine yükseldi. Böylece mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

BANKALARDA MEVDUAT ARTTI

Bankacılık sektöründeki bankalar arası dahil toplam mevduatta, 22 Eylül haftasında 120,6 milyar TL artış kaydedildi.

MEVDUAT FAİZİ TİCARİ KREDİ FAİZİNİ AŞTI

Son artışla birlikte mevduat faizleri, ticari kredi faizlerini geçti. 22 Eylül haftasında ortalama ticari kredi faizi yüzde 42,2 seviyesindeyken, mevduat faizlerinde bu oran yüzde 42,7'ydi.