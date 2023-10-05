Merkez Bankası Başkanı para turuna çıkıyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 11-13 Ekim tarihleri arasında katılacağı Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarında yatırım bankaları, uluslararası yatırım fonları ve merkez bankası başkanlarıyla görüşmeler yapacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı para turuna çıkıyor

Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları Fas Marakeş'te gerçekleştirilecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer alacak. Reuters'a bilgi veren bir kaynak Erkan'ın programında fon başkanlarıyla yapacağı toplantılar var. Erkan Merkez Bankası başkanlarıyla yapacağı görüşmeler dışında, Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank başkanı ile görüşmeler yer alıyor

TCMB'DEN KONUYA DAİR BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için geçen ay ABD'de de yatırımcı toplantıları düzenlemişti. Toplantılar bugün de Londra'da devam edecek.

Ekonomi yönetimi sürecin Türkiye'ye yönelik fon akımlarında artış yaratacağını belirtirken yabancı yatırımcılar da son dönemde Türkiye piyasalarına daha ilgili.

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