Merkez Bankası Başkanı’ndan asgari ücret zammı açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunum sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşına açıklanan enflasyon oranına göre zam yapılması beklenirken son dönemde “asgari ücrete zam yapılacak mı?” soruları da sık sık gündeme gelmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kendisine sorulan “asgari ücrete zam yapılacak mı?” sorusunu yanıtladı.

"DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARA GÖRE TAHMİNİMİZİ YAPIP KAMUOYUYLA PAYLAŞTIK"

Enflasyon hedeflemesi yaparken, tahminleri ve hedefleri belirlerken de tabii ki birtakım varsayımlar yapmak durumunda olduklarını belirten Karahan, “Ücretlerle ilgili ne olacağı konusunda, asgari ücret bunlardan bir tanesi ama daha genel olarak da düşünmek lazım. Bunu yaparken de daha önce yapılan açıklamaları baz alarak yaptık. Yani bizim burada bir tavsiye niteliğinde değil ifadelerimiz, sadece daha önce yapılan açıklamalar tek artış olacağı yönündeydi. Biz de bunları göz önünde bulundurarak tahminlerimizi yaptık. Bunu da şeffaflık çerçevesinde kamuoyuyla paylaştık, olan budur, onun ötesinde değildir” ifadelerini kullandı.

"TEKNİK ANALİZLERDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK"

500 ve 1000 TL’lik banknotlarına tedavüle girip girmeyeceği sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Karahan, üst banknota ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sayesinde ortaya çıktığını, bu konuda ekiplerinin çalıştığını, incelemelerin devam ettiğini söyledi. Karahan, konuyla ilgili bir karar verildiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.