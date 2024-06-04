Merkez Bankası Başkanı’ndan yeni banknot itirafı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fatih Karahan, 2024’ün ikinci enflasyon sunumunu tamamlamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

500 TL VE 1000 TL BANKNOTLAR ÇIKACAK MI?

Yüksek enflasyonla gündeme gelen 500 TL ve 1000 TL'lik banknotların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği sorusuna Başkan Karahan şu yanıtı verdi:

"Henüz ortada böyle bir para yokken buna uyumlu makinaların var olup olmadığını bilmiyorum. Daha büyük banknotlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı birçok faktöre bağlı.” İfadelerini kullandı.

Karahan, teknik değerlendirmeler sonucunda karar verdiklerini söyleyerek, tedavüldeki banknotların kompozisyonunu ve değişimlerini dikkate alarak analizler yaptıklarını ve eğer gerekli görülürse, ihtiyaç duyulan adımları atacaklarını belirtti.

ŞU AN Kİ DURUM

Şu anda Türkiye'de tedavülde olan en büyük banknot 200 Türk Lirası. Fakat bu banknotun satın alma gücü, ekonomi politikaları sebebiyle hızla azalıyor ve dolaşımdaki miktarı artıyor.

Mesela, 2009’da dolaşımda 1,77 milyar TL değerinde 8,8 milyon adet 200 TL banknot bulunuyordu.