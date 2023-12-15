Merkez Bankası dolar beklentisini açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası dolar beklentisini açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat
Merkez Bankası aralık ayına ilişkin dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı. Beklenti anketi sonuçlarında dolar ve enflasyon beklentisinde düşüş gözlemlendi.

Merkez Bankası, aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankette enflasyon, dolar ve faiz beklentileri yer aldı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.

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