Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisinde hafif düşüş, dolarda ise hafif artış meydana geldi.

Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mayıs ayı sonuçlarını yayımlandı.

Ankete katılan 39 katılımcının 2023 sonu enflasyon tahmini mayısta, nisanda olduğu yüzde 37,77'den yüzde 37,17'ye geriledi. Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 31,02'den yüzde 29,84'e geriledi. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 17,74'e yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken, bu anket döneminde 23,09 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,08 TL iken, bu anket döneminde 24,61 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

2023 büyüme tahmini ise nisandaki ankete göre, artarak yüzde 3,7'ye yükseldi. 2024 büyüme beklentisi de yüzde 4,4'den yüzde 4,6'ya yükseltildi.

Katılımcıların 2023 cari açık beklentisi 38,4 milyar dolar oldu. Ankete göre, cari işlemler dengesi 2024'te de 26,1 milyar dolar açık verecek.

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