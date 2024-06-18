Merkez Bankası eleştirilerin hedefinde

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto'yu, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine zarar vermekle suçladı.

Lula, konuya ilişkin yaptığı açıklamada merkez bankasının davranışının şu anda Brezilya'da "yerinde olmayan tek şey" olduğunu öne sürdü.

YÜKSEK FAİZE İHTİYACIMIZ YOK

Lula, "Yüksek faiz oranlarına ihtiyacımız yok, enflasyonla uyumlu oranlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ülkenin kalkınması amacıyla kendi merkez bankası başkanını atayacağını açıklayan Lula, bir sonraki başkanın olgun, deneyimli ve piyasadaki baskılara boyun eğmeyen sorumlu bir kişi olacağını sözlerine ekledi.