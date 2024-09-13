Dolarda ve enflasyonda beklenen rakam değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketi piyasanın enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Piyasa katılımcıları anketi kapsamında Eylül'de 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 27,49 seviyesine indi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 28,71 olarak açıklanmıştı.

2024 sonuna yönelik enflasyon beklentisinde ılımlı bir geri çekilme görüldü. Bir önceki ankette yüzde 43,31 olan yıl sonu enflasyon beklentisi Eylül anketinde yüzde 43,14 seviyesine geriledi.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e indi.

FAİZ BEKLENTİSİ PAS GEÇİLDİ

Ankette politika faizi beklentisinin de değişmediği görüldü.

Bu verilere göre TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak kaydedildi.

DOLAR TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların sene sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 37,28 lirayken, bu anket döneminde 37,16 seviyesine düştü.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,03 düzeyindeyken, bu anket döneminde 42,43 lira olarak yükseliş gösterdi.

BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

TCMB'nin anketinde katılımcıların 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 3,2 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e düştü.