Merkez Bankası eski kara kutusundan faiz kulisi. IMF toplantısından öğrendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası eski kara kutusundan faiz kulisi. IMF toplantısından öğrendi

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof.Dr Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım. Merkez Bankası indirim sinyali mi verdi? Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz tahmini

Ekonomist Hakan Kara Para Politikası Kurulu Toplantı özeti inceledi. Çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Sosyal Medya üzerinde paylaşımda bulunan Merkez Bankası eski başekonomistlerinden Hakan Kara PPK toplantı özetini ve IMF-Dunya Bankası toplantılarındaki iletişim sinyallerini değerlenrdirdi. Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon verilerinin uygun olması durumunda yıl bitmeten Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabileceğini ifade etti.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK özetini değerlendirdi ve çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım: Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız ama o da zor gibiHakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım: Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız ama o da zor gibi

Paylaşımında PPK toplantı özetinin satır araları ve IMF-Dünya Bankası toplantılarındaki iletişime dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Kara, bu iki gelişmenin kendisine 2024 sona ermeden önce Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapma planının olduğunu düşündürttüğünü yazdı.

Kara, ayrıca olası faiz indirimi kararının enflasyon verilerinin izin verdiği sürece alınabileceğini de ekledi.

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