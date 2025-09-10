Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Dev bankadan flaş tahmin

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini bu yıl sonuna kadar yüzde 37'ye, 2026 sonuna kadar ise yüzde 26'ya kademeli olarak düşürmesini bekliyor.



Morgan Stanley, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından yayımladığı raporda, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte makro politikaların seyrini koruyarak şoklara karşı direnç sağlayacağını belirtti. Kurum, para ve maliye politikalarında beklenen sürekliliğin ekonomideki toparlanmayı destekleyeceğini vurguladı.



Orta Vadeli Program'ın (OVP) enflasyonla mücadeleyi desteklemek amacıyla büyümede ılımlılık ve kademeli bir mali konsolidasyon öngördüğüne dikkat çeken Morgan Stanley, kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirileceği taahhüdüne işaret etti. Kurum, 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren gözlemlenen önemli mali ayarlamanın, iç talep uyumu ve gelecekteki dezenflasyon süreci için umut verici olduğunu belirtti.



TCMB'nin rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından politika alanına sahip olduğunu düşünen Morgan Stanley, bu sayede yurt içi haber akışına rağmen döviz istikrarını destekleyebileceği ve yerleşiklerin döviz talebini sınırlayabileceği görüşünü dile getirdi. Enflasyonun gelecek yıl da devam edeceğini ancak iç talepteki direnç, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler nedeniyle hükümet hedeflerinden daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini öngören kurum, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini tahmin ediyor.



Banka, faiz indirimlerinin 2025 sonunda yüzde 37'ye ve 2026 sonunda yüzde 26'ya kadar kademeli olarak gerçekleşmesini beklerken, reel faizlerin nispeten yüksek kalacağını vurguladı.



Yatırımcıların, Merkez Bankası'nın ihtiyatlı politikasını sürdürmesiyle kısa USD/TRY ticaretini taşıma için hala tercih edebileceğini belirten Morgan Stanley, 1 yıllık OIS eğrisinin alınmaya devam edileceğini ifade etti. Reform programının yetkililer tarafından desteklenmeye devam etmesi nedeniyle, ülke risk primlerinin yakın vadede sabit kalacağını düşünen kurum, açıklanan ihraçların eğrinin orta kısmında yoğunlaşarak 10-30 yıllık eğride marjinal bir yataylaşmaya yol açacağını öngördü.