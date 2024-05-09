Merkez Bankası Karslılara güvenerek dolar satmasın! CHP’li vekilin çıkışı AKP’lileri bile güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Karslılara güvenerek dolar satmasın! CHP’li vekilin çıkışı AKP’lileri bile güldürdü
CHP'li Alp, Kars'ta günde 500 bin lira trafik cezası kesildiğini artık vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmadığını söyledi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis Genel Kurulu'nda memleketi Kars’la ilgili söz aldı. Konuşmasında Kars'taki trafik cezalarına dikkati çeken Alp, Merkez Bankası'na tepki gösterdi.

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“MERKEZ BANKASI KARS’TAN GELECEK PARAYA GÜVENMESİN”

Alp, "Sayın milletvekilleri, benim seçim bölgem Kars'ta günde ortalama 500 bin lira trafik cezası kesilmeye başlandı. Aynı esnafımıza günde 2-3 ceza kesildiği de oluyor, millet artık arabayla trafiğe çıkmaya korkar oldu. Burada İçişleri Bakanı'na değil Merkez Bankası Başkanı'na sesleniyorum: Kars'tan gelecek cezaya güvenerek arka kapıdan dolar satmasın" dedi.

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