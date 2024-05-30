Merkez Bankası KKM stok bakiyelerini yayımla kararı aldı

TCMB'den KKM ile ilgili veri yayımlama kararı...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan duyuruda nisan ayı verilerinin yarın açıklanacağı belirtildi.

TCMB verilerin nereden ve ne zaman paylaşılacağını da açıkladı. Buna göre yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak.

"DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri ayrı seriler halinde gösterilmesine karar verildi. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.