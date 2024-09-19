Merkez Bankası kritik faiz kararını bugün açıklıyor. İşte beklentiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın 9'uncu faiz kararı için toplanıyor. 5 aydır faizi sabit tutan Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00 açıklayacak.

Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığıda toplanıyor.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı. Anadolu Ajansı'nın Para Politikası Kurulu anketine katılan ekonomistler faizde indirim beklemediklerini açıkladılar.

Ekonomistlere göre yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65...

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

PPK METNİNDEKİ DEĞİŞİM İZLENECEK

Bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip edilecek.

Piyasalar, bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.