Merkez Bankası kritik raporunu açıklayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası kritik raporunu açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos’ta açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), tarafından yapılan duyuru kapsamında, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı maksadıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda yapılması planlanan toplantı TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise arka arkaya yüzde 14 ve yüzde 9 düzeyini korumuştu.

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