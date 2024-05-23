Merkez Bankası toplam rezervleri 139 milyar dolara yükseldi

Kaynak: AA
Merkez Bankası toplam rezervleri 139 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı

TCMB verilerine göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artış gösterdi. Böylece brüt döviz rezervi 78 milyar 549 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri geçen hafta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

17 Mayıs haftasında altın rezervleri de artış gösterdi. Böylece 377 milyon dolar artan altın rezervi 60 milyar 576 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara yükseldi.

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