Herkes faiz kararını konuşurken Merkez Bankası'ndan iki kritik adım geldi. Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkes faiz kararını konuşurken Merkez Bankası'ndan iki kritik adım geldi. Merkez Bankası'nın eski kara kutusu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyelerinde sabit tuttu. Yapılan toplantı sonrası ekonomistler Merkez Bankası’nın kararını değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Yaşanan olay sonrası TL mevduat ve KKM'de zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını açıkladı.

Alınan kararın ardından ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın enflasyona dair risklerini vurgulayarak gerekirse daha da sıkılaşırım dediğini, bu durumun isabetli bir iletişim yöntemi olduğunu ifade etti.

Kara, “Merkez Bankası bunu söyleyerek son günlerde %47'de yaşanan gecelik piyasa faizini, resmi faizi olan %50'nin altına düşürmeme sinyali de verdiğini, likidite düzenlemeleri gelebilir" ifadelerini kullandı.

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Kara, bu açıklamasının ardından Merkez Bankası TL mevduat ve KKM'de zorunlu karşılık oranlarının artırınca, "TCMB'den asıl günün kararı şimdi geldi Tercümesi: - KKM'den çıkışı hızlandırıyorum. - Döviz kredilerindeki artışı sınırlıyorum. İkisi de son derece isabetli kararlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

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Ekonomist İris Cibre ise Merkez Bankası’nın kararını yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle beraber sterilize edileceğini, likidite için yeni tedbir açıklanacağını, hizmet enflasyonundaki katılığa dikkat çekilerek pas geçilmesinin, piyasaların yeterince yavaşlamamasından memnun olduklarını ifade etti.

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Ekonomist Murat Sağman ise, Merkez Bankası’nın bugünkü para politikası toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktığını, muhtemelen bu durumun bir süre daha böyle kalacağını ifade etti.

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Ekonomist Tunç Şatıroğlu’da sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını ifade etti.

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