Merkez bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan Marsh McLennan'den ayrıldı

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Yönetim Kurulu'nda görev alan Erkan'ın görevden ayrılmasına dair yaptığı açıklamada "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Erkan 2022'de, Fortune 500'de yer alan Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katılmış, bu süre zarfında Denetim ve Yönetim ile Yönetişim komitelerinde görev almıştı.

Erkan geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TCMB Başkanı olarak atanmış, böylelikle Erkan, TCMB’nin ilk kadın başkanı olmuştu.