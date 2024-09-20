Merkez Bankası'dan bir kritik hamle daha

Kaynak: AA
Merkez Bankası'dan bir kritik hamle daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 12 milyar 781 milyon lira oldu.

Politika Faizini dün sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda piyasadaki TL likiditesini azaltmak için bir hamle daha geldi.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye 12 milyar 781 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NE ANLAMA GELİYOR

Merkez Bankası'nın, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak kullandığı bir sistemdir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

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