Merkez Bankası’na dayatılan karar ortaya çıktı. Eski kara kutu açıkladı

Düzenleme: Selin Turşak
Merkez Bankası’na dayatılan karar ortaya çıktı. Eski kara kutu açıkladı

Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası’nın eski kara kutusu bu kararı değerlendirdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizleri beklentilere paralel şekilde beşinci defadır yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Karar metninde Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle beraber, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediğine yer verildi.

Ayrıca kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak enflasyonun ana eğilimini indirtecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak biçimde ayarlayacak.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB’nin bu kararı sonrası eski kara kutu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hakan Kara’nın o paylaşımı:

hakankaraaciklama.jpg

hakankaratwet.jpg
MERKEZ BANKASI’NIN BU KARARINI DİĞER EKONOMİSTLERDE DEĞERLENDİRDİ.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, iç talep konusuna değindi.

Prof. Aslanoğlu’nun o paylaşımı:

aslantwet.jpg
Murat Sagman ise kasım ayından önce (o da olacağı kesin değil) bir faizi indirimi beklemediğini söyledi.

muratsagmantwet.jpg

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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