Merkez Bankası'nda dev rezerv kaybı. Bir haftada bakın kaç milyar dolar uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin toplam rezervleri 20 Nisan haftasında büyük bir kayıp yaşandı. İşte o büyük kayıp.

Merkez Bankası'nda dev rezerv kaybı. Bir haftada bakın kaç milyar dolar uçtu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Merkez Bankası'nın bir haftalık rezerv kaybı 5 Milyar 400 milyon dolar olarak kayıtlara geçti, 116 milyar 131 milyon dolara geriledi. Bu kadar büyük rezerv kaybının nedenleri açıklanmadı.

Buna göre, 20 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 533 milyon dolar azalışla 66 milyar 878 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Nisan'da 69 milyar 411 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 866 milyon dolar azalarak 52 milyar 119 milyon dolardan 49 milyar 253 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 400 milyon dolar azalışla 121 milyar 531 milyon dolardan 116 milyar 131 milyon dolara indi.

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