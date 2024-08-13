Merkez Bankası'nda peş peşe TL depo alım ihalesi

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'nda peş peşe TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasadaki TL likidite fazlağını azaltmak için devreye soktuğu TL Depo alım ihalelerine devam ediyor. Peş peşe TL Depo alım ihalesine bugün bir yenisi daha eklendi.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 14 milyar 812 milyon liralık teklif geldi. Piyasadaki TL fazlalığını azaltmak için 17 yılın ardından Ocak ayında devreye sokan TCMB son bir haftada peş peşe TL Depo alım ihalesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 14 milyar 812 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.İhaleye, 14 milyar 812 milyon liralık teklif geldi.

TL DEPO ALIM İHALESİ NEDEN YAPILIR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi, Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemidir.

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