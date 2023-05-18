Merkez Bankası'ndan bankalar için dolar kararı

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım attı. Bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan bankalar için dolar kararı

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik aldığı kararlara bir yenisini daha eklendi.

Merkez Bankası'ndan sözlü talimatla bankalara bildirilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı.

Bunun yanı sıra bankalardan firmaların acil olmayan döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirilmesi istendi.

Kur korumalı mevduat hesaplarında vade sonunun gelmesi itibarıyla döviz talebi arttı. Merkez Bankası'nın adımları, bu talebi durdurma çabası olarak değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN PEŞ PEŞE KARARLAR

Merkez Bankası seçim öncesinde kurumsal döviz satışını kısıtlayan kararlar almıştı. Hafta başından itibaren de bazı adımlar atmış; menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklikler olmuştu. Dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü gerçek kişiler için yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı. 28 Temmuz sonrası bu oran yüzde 30'a yükselecek.

Ayrıca menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişlemişti. Nakit avans ve kuyum harcamaları bu kapsama alınmıştı.

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