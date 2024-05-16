Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha

Kaynak: AA
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 22 milyar 717 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir TL depo alım ihalesine daha imza attı. TCMB TL depo alım ihalesine 22 milyar 717 milyon liralık teklif geldi.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme de 22 milyar 717 milyon lira oldu.

TCMB'nin ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49.99 oldu. İhalenin maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak kayıtlara geçti.

TCMB TL Depo ihalesi uygulamasının en son 2006 yılından 5 Ocak 2024 tarihine kadar 17 yıl boyunca uygulamamıştı.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

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