Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TCMB'den enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den enflasyon raporu açıklaması. TCMB 2024 yılı Haziran ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Merkez Bankasına göre yıllık enflasyonun hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda geriledi.

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı, önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber görece olarak yüksek seyrinin korunduğu belirtilen açıklamada aylık fiyat artışı kira ve lokanta-otel alt gruplarında yavaşladığı, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde güçlendiği kaydedildi.

HAZİRAN AYINDA GERİLEMİŞ

Merkez Bankası'nın raporunda, dayanıklı mal fiyatları döviz kurundaki ılımlı seyir, iç talep gelişmeleri ve otomobilde gerçekleşen indirim kampanyalarına bağlı olarak uzun bir aranın ardından haziran ayında gerilediği kaydedildi. Rapora göre, gıda grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya yakın olduğu belirtildi ve "Bu dönemde, işlenmiş gıda alt grubunda ekmek ve tahıllar fiyat artışı ile öne çıkan kalem olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası raporunda ayrıca şunlar kaydedildi.

"İşlenmemiş gıda alt grubunda ise mevsimsellikten arındırılmış veriler, taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etmiştir. Öte yandan, son aylarda belirgin bir artış eğilimi sergileyen kırmızı et fiyatları haziran ayında azalmıştır.

Enerji grubundaki fiyat artışında ise akaryakıttaki indirimlere karşın, şebeke suyu fiyatları belirleyici olmuştur. Üretici fiyatları aylık artışı zayıflamaya devam etmiş, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflamış, göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir."