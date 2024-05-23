Merkez Bankası'ndan faiz kararı sonrası flaş adım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan faiz kararı sonrası flaş adım

Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının açıklamasının ardından Merkez Bankası'ndan flaş bir hamle geldi. KKM hesaplarında uygulanan zorunlu karşılık oranı artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi sabit tuttu hemen ardından ilk hamle geldi. Karar sonrası Merkez Bankası'ndan likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla adımlar atıldı. Kur Korumalı Mevduat KKM ve Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde yüzde 4 oranında artırıldı. Böylece zorunlu karşılık oradın yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta ise yüzde 25 olan karşılık oranı yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi. TCMB'nin açıkladığı yeri tesis oranları yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

YABANCI PARA KREDİLERE BÜYÜME SINIRI

Merkez Bankası zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarıyla birlikte bir dizi değişikliğe giderek, KKM'den TL'ye geçişlerde hedefler korundu. Yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildı. Sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunluk karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmerine karar verildi. Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldü.

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