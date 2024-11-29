Merkez Bankası'ndan Finansal İstikrar Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda sıkı finansal koşulların iç talepte dengeleme sağladığını ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, TL mevduat oranındaki artış dikkat çekti.

TCMB, sıkı para politikası duruşunun kredi büyümesinde ılımlı bir patikayı desteklediğini vurguladı. Rapora göre, Türk Lirası mevduatlarının istikrarlı bir şekilde arttığı, buna karşın Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve döviz mevduat hesaplarının payında düşüş yaşandığı ifade edildi. TL likidite fazlasının zorunlu karşılıklar ve diğer sterilizasyon araçlarıyla etkin bir şekilde yönetildiği belirtildi.

Ayrıca, ülke risk primindeki gerileme ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarının, yurt dışı finansman koşullarını iyileştirdiği vurgulandı. Reel sektörün düşük borçluluğu, sıkı finansal koşulların bilançolar üzerindeki etkisini sınırlı tuttu. Bununla birlikte, bireysel kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarındaki payın arttığı, ancak bu kredilerin risk oranlarının bir miktar yükseldiği ifade edildi. Bu risklerin yönetilmesi için devreye alınan yapılandırma imkânları ise önem kazandı.

Bankacılık sektöründe ise kârlılık göstergelerinde düşüş yaşanmasına rağmen, sermaye yeterliliğinin desteklendiği bildirildi. Raporda, finansal istikrarın korunması amacıyla alınan önlemler ve gelişen piyasa koşullarına karşı gösterilen dayanıklılığın, ekonominin sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığı belirtildi.