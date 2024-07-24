Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan şaşırtan Suudi Arabistan kararı.

TCMB tarafından yapılan duyuruya göre, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması maksadıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdığını açıkladı.

Bu çerçevede, 2023’te Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır." İfadelerine yer verildi.

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