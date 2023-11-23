Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizlerine ilişkin karar

Kredi kartlarında azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında yılsonuna kadar değişiklik olmayacak.

KAYNAK: DHA
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizlerine ilişkin karar

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir" denildi.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Ünlü oyuncu THY'ye ateş püskürdü Dünya
Ünlü oyuncu THY'ye ateş püskürdü
Ebru Akel formda kalmanın sırrını paylaştı Magazin
Ebru Akel formda kalmanın sırrını paylaştı
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis Gündem
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
Koltuk altı deodorantının 6 farklı kullanım alanı ortaya çıktı Sağlık
Koltuk altı deodorantının 6 farklı kullanım alanı ortaya çıktı
TCMB yatırım taahhüt edene avans kredisi verecek Ekonomi
TCMB yatırım taahhüt edene avans kredisi verecek
Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı! Kennedy Caddesi’nde trafik durdu Gündem
Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı! Kennedy Caddesi’nde trafik durdu
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum