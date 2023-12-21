Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı
Faizleri 250 baz puan artırtan Merkez Bankası kredi kartı faizlerinin artmayacağını açıkladı.

Merkez Bankası bugün 2023 yılının son faiz artırımını gerçekleştirdi.

Yüzde 40 olan faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 42.5 oranına yükseldi. Para politikasının faiz oranlarının yanı sıra milyonları ilgilendiren bir başka konu ise Kredi kartlarının faiz oranları oldu.

Merkez Bankasının bugün faiz oranlarını açıklamasından sonra internet sitesinden yaptığı açıklamada kredi kartı faiz oranlarında bir değişiklik yapılmayacağını belirtildi.

Yayımlanan açıklama şu şekilde:

“Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir.

Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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