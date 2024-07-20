Merkez Bankası'ndan kritik banka hesabı kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan kritik banka hesabı kararı

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduatla ilgili bir yeni hamle daha geldi. Yurt dışında yerleşik vatandaşların kullandığı YUVAM hesaplarında faiz oranı alt sınırı değiştirildi. TCMB kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Önce kurtarıcı olarak görüldü. Sonra ise Hazine'ye milyarlarca lira yük bindirdiği ortaya çıkınca, kurtulmak için her çare denendi. İşte o çareleri bir yenisi daha eklendi.

Hafta içinde Kur Korumalı Mevduat hesaplarında alt sınır yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 70'ine indirilmişti. Faiz oranı böylece yüzde 35'e çekilmişti.

İşte bu kararın ardından TCMB'den ikinci bir hamle daha geldi. O da Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi YUVAM Hesaplarıyla ilgiliydi.

"Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ değişikliğiyle birlikte YUVAM hesapları için alt sınır yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 70'ine indirildi.

Buna göre, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak. Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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