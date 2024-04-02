Merkez Bankası’ndan kritik FAST hamlesi. Uygulama 4 Nisan’da başlıyor

Kaynak: AA
Merkez Bankası’ndan kritik FAST hamlesi. Uygulama 4 Nisan’da başlıyor
Merkez Bankası, FAST sisteminde dikkat çeken değişikliğe imza attı. Uygulama 4 Nisan 2024 itibarıyla geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021’den bu yana kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı aktarıldı.

TCMB, FAST sistemi işlem tutar limitlerini; 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak yapılacak iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

TCMB TARAFINDAN YAPILAN DUYURUDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ.

"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."

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