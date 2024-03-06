Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: Kredi büyüme sınırları düşürüldü

Kaynak: AA
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: Kredi büyüme sınırları düşürüldü
Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Buna göre, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan duyuruya göre, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine karar verildi.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de aylık büyüme sınırının yüzde 3’ten yüzde 2'ye indirilmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği aktarıldı.

"İLAVE ADIMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR"

Menkul kıymet tesisine ek olarak kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesi de yer aldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." denilmişti.

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