Merkez Bankası'nın eski kara kutusu kara haberi verdi

BOTAŞ dün yaptığı açıklamayla doğal gaz yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Kış zor geçecek. İşte bu zammı Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan değerlendirdi. Kara yaptığı paylaşımla bu zammı hedefleri tutturulmasına imkan kalmadığını açıkladı. Kara'nın açıklaması şöyleydi:

"Yıl sonu resmi enflasyon hedef/tahmini %38 olduğundan elektrik ve doğalgaza yapılan zam %38 ile sınırlı tutuldu. Fakat bu zamlar yapıldığı için enflasyonun yıl sonunda %38'e düşme olasılığı sıfırlandı."

Doğal gaz zammı ağustos ayından itiraber yürürlüğe gireceği açıklandı. Doğal gaz zammı enflasyonu nasıl etkiler? Vatandaşı bu zam nasıl etkiler?

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, doğal gaz ve elektrik zamlarıyla üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Kara yapılan bu iki zamla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38'in tutturulma imkanının kalmadığını açıkladı.

BOTAŞ'TAN ZAM AÇIKLAMASI

BOTAŞ’ın açıkladığı rakamlara göre konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38 artırıldı. Yıllık gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildi.

DOĞALGAZ ZAMMI ENFLASYONU NASIL ETKİLER?

Deneyimli iktisatçı Prof.Dr. Hakan Kara, yüzde 38'lik doğal gaz zammının TÜFE’yi yaklaşık 1,2 puan artıracağını belirtirken, bu etkinin yaklaşık 1 puanın bu yıl içinde görülebileceğini kaydetti.

Hakan Kara'nın bir iddiası daha vardı. Kara'ya göre elektrik ve doğal gaz zammının yıl sonu resmi enflasyon hedefi yüzde 38 olduğu için sınırlı tutuldu. Bu iddia aslına doğal gaza daha fazla zam yapılacaktı enflasyon öngörüsü için az tutuldu

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Hakan Kara, doğalgaz ve elektrik zammı nedeniyle enflasyonun yıl sonunda yüzde 38’e düşme olasılığının kalmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Kara ayrıca “Yılın geri kalanı vatandaş için zor geçecek” değerlendirmesinde bulundu.