Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan sonuca göre faiz 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseldi. Faizler bir önceki toplantıda yüzde 17,5 seviyesindeydi.

Merkez Bankası’nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAYACAĞI FAİZ KARARININ BEKLENTİLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ

Merkez Bankası, haziran ve temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artırarak politika faizini yüzde 17,5 seviyesine çekmiş, enflasyonda belirgin bir pozitif seyir olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini bildirmişti. Son dönemde yükü iyice büyüyen vergi artışları ve döviz kuru ile enflasyonun yükselişi sebebiyle, yapılan faiz artışı beklentilerin altında kaldı.

Beklentilerin altında kalan faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın da katıldığı yeni Merkez Bankası kadrosunun alacağı faiz kararına ilişkin ekonomistler de tahminlerde bulunmuştu.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer aldı.

Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyordu.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT’nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu.

Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 18 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı.

Ağustos anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti değişmeyerek yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti.

FOREKS ANKETİ

Foreks Haber anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 20 olurken, en düşük tahmin yüzde 18,25 olarak gerçekleşti.

Ankette, yüzde 25 seviyesinde oluşan 2023 yıl sonu ve 12 ay sonrasın tahminleri faiz beklentileri ise korundu.

Ankete katılım sağlayan 15 ekonomistin yıl sonuna ilişkin en yüksek ve en düşük beklentileri de yüzde 30 ve yüzde 20 olarak sabit kaldı. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 27 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 40 ila yüzde 23,5 bandında gerçekleşmişti.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

1- Toplantı odasından canlı

NEFESLER TUTULDU GÖZLER MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ

2- Merkez kararını açıklıyor

DAĞ FARE Mİ DOĞURACAK

3-Karar metne dökülüyor

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BELLİ OLDU

4- Toplantı odasında son durum

MERKEZ BANKASI BAŞKANI GAYE ERKAN DUDAKLARINI BÜKTÜ TAVANA BAKTI

5- Herkes kararı imzalayacak

TOPLANTI ODASINDA KURULDAKİ KARAR YAZILIYOR

6- Toplantı odasından canlı

BAŞKAN GAYE ERKAN ÖNCE SAĞINA BAKTI SONRA SOLUNA

SONRA “BEN KİMİM NEREDEYİM” DER GİBİ GÖZLERİNİ MASAYA DİKTİ

7- HEY GİDİ ŞAHAP, KAHVE İÇİP GÖZLERİNİ TAVANA DİKİP BEKLERDİ

8- FAİZ KARARI AZ SONRA RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

TARİHİ KARAR! PİYASALAR OHH DEDİ