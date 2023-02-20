Dünyaca ünlü kuruluşlardan çok konuşulacak faiz tahminleri

Merkez Bankası'nın faiz kararının ne yönlü olacağı merakla bekleniyor. Yerli ve yabancı çok sayıda kuruluşun tahminlerinde ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi hakim.

AA Finans anketine katılan 17 ekonomistten 10’u Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi de faizin 100 baz puan indirimle yüzde 8 seviyesine inmesi yönünde. ABD merkezli bankalar JP Morgan ve Morgan Stanley de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 8'e indireceği yönünde oldu.

Ankete göre faizin 100 baz puan indirimle yüzde 8 seviyesine inmesi bekleniyor. En düşük beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 7’ye düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 6’sı faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu da Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor.

AA Finans'ın, 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

ABD MERKEZLİ BANKALAR DA FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD merkezli bankalar JP Morgan ve Morgan Stanley'nin geçen hafta çıkan bilgi notlarında da TCMB'den 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiği belirtilmişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Ocak ayındaki PPK toplantısında faizi sabit tutan TCMB, toplantı sonrasında yayımladığı PPK metninden politika faizinin yeterli olduğuna ilişkin ifadeyi çıkarmıştı.