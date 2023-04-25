Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak. İşte sızan ilk bilgiler

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Banka'nın faiz kararı ne olacak? İşte anket sonuçları...

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak. İşte sızan ilk bilgiler

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

ANKETE 23 EKONOMİST KATILDI

AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü yapacağı TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

ÇOĞUNLUK SABİT TUTULMASINI BEKLİYOR

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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