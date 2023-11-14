Merkez Bankası'nın faizi indireceği tarih ortaya çıktı. Ünlü banka açıkladı

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından ABD’li Goldman Sachs, TCMB’nin ne zaman faiz indirimine başlayacağının tarihini verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faizi indireceği tarih ortaya çıktı. Ünlü banka açıkladı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 görünüm raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin tahminler de yer aldı.

Buna göre, TCMB’nin 2023’te faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40’ı görebileceği paylaşıldı.

Goldman Sachs, 2024’te ise TCMB’nin faiz indirimlerine gideceğine işaret etti. Önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde indirimlerin başlayacağını, politika faizinin yüzde 40’tan yüzde 25’e gerileceği belirtildi. Bankanın 2024 enflasyon beklentisi de yüzde 35 oldu.

ENFLASYONDA HEDEF

TCMB, 2023’ün son Enflasyon Raporu’na göre, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini 2023 için yüzde 58’den yüzde 65’e çıkarıldı. 2024 enflasyon tahmini de 3 puan artışla yüzde 36’ya yükseldi.

TCMB, ekim ayı toplantısında politika faizini 500 ban puan artırmış ve yüzde 35’e çıkarmıştı. Ekonomistler, TCMB’nin kasım ve aralık aylarında 250’şer baz puan artırım yapabileceğini ifade ediyor.

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