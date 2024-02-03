Merkez Bankası’nın yeni başkanı ABD eski Büyükelçisinin yeğeni çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası’nın yeni başkanı ABD eski Büyükelçisinin yeğeni çıktı
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Hafize Gaye Erkan'ın yerine atanan Fatih Karahan'ın eski Amerika Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın yeğeni çıktı. Mercan'ın Mehmet Şimşek'i Tayyip Erdoğan'la tanıştıran kişi olarak biliniyor.

Hafize Gaye Erkan'ın sosyal medya paylaşımına göre "görevden affını" istedi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre görevden alınmasının ardından yerine atanan Fatih Karahan bakın kimin yeğeni çıktı.

Fatih Karahan'ın, 22. ve 23. dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın yeğeni olduğu öğrenildi. Fatih Karahan, Hasan Murat Mercan’ın ablası Prof Dr Hatice Karahan ile SGK Eski Genel Müdürü Prof Dr Servet Rüştü Karahan ‘ın oğlu...Fatih Karahan‘ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile eski ABD Büyükelçisi olan dayısı Hasan Murat Mercan vasıtasıyla tanıştığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Mehmet Şimşek'i 2007 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hasan Murat Mercan'ın tanıştırdığı biliniyor.

DAMADI DA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’da Murat Mercan’ın damadı. Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmiş, Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım yapmıştı.

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