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Merkez Efendi SYDV işçi alacak

Merkez Efendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Proje Koordinatörü ve Eğitici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 06:40
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Merkez Efendi SYDV işçi alacak

Merkez Efendi SYDV işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan bilgilere göre; Merkez Efendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Proje Koordinatörü ve Eğitici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak

2- Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Başvuru tarihi itibari ile 21 yaşını bitirmiş 45 yaşını doldurmamış olmak
4- TCK 53. maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5- Kamu haklarından mahrum olmamak

6-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı ile herhangi bir engelliği bulunmamak

7- Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak

8. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartı ile fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak ve Sosyal Projelerde tecrübe sahibi olmak

9- Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak araç kullanıyor olmak

10- Merkezefendi SYD Vakfi belirtilen sayıda veya belirtilen sayıdan daha az sayıda personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek veya proje başlama süresini ertelemek konularında tamamen serbesttir.

* Alınacak personeller, Merkezefendi ADEM merkezinde yürütülecek olan eğitim ve seminerlere fiilen katılacak olup, aynı zamanda merkeze gelen vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecektir. Ayrıca ihtiyaç ve sorunların çözümüne yönelik vatandaşları ilgili birimlere yönlendirecek, Vakıf Mütevelli Heyetinin ve Vakıf Müdürünün vereceği işleri yerine getirecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-1 Adet vesikalık fotoğraf

2- Özgeçmiş

3- Diploma, sertifika veya mezuniyet belgesi

4- KPSS Sonuç Belgesi

5- İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve ehliyet fotokopisi

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﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak
﻿Merkez Efendi SYDV işçi alacak
﻿Merkez Efendi SYDV işçi alacak
﻿Merkez Efendi SYDV işçi alacak
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